Российские антисанкции могут привести к дефициту еды в стране

"Коммерсантъ" со ссылкой на источник в Министерстве сельского хозяйства России, рассказал о том, что в ведомстве не поддержали инициативу Федеральной таможенной службы расширить список запрещенных для ввоза товаров на территорию РФ.
В Минсельхозе считают, что это может нарушить стабильное снабжение россиян продуктами питания, а также создать риски для российских предпринимателей, в частности для переработчиков и производителей.
Источник издания указал на товары, в обороте которых может произойти дефицит. ФТС предложила ввести запрет на ввоз ингредиентов и концентратов для создания безалкогольных напитков, соков и детского питания. Однако в России производство этих товаров слабо развито.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Федеральная таможенная служба запретила ввоз на территорию России запрещенных товаров.
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