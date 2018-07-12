Пациент, скорее, мертв: кому выгодно скрывать смерть банкира Когана?

Владимир Коган, владелец банка "Уралсиб", умер около двух недель назад. Однако факт его кончины тщательно скрывается семьей, сообщает интернет-издание inright.ru.

Владимир Коган. Фото: Fotodom. ru

По сведениям этого ресурса, перенесший инсульт банкир до последних дней находился в коме. Однако более двух месяцев о его состоянии распространялась недостоверная информация. В СМИ рассказывали, что он якобы находится на реабилитации, чувствует себя удовлетворительно и скоро вернется к делам.

Самое вероятное объяснение сокрытия ухода из жизни банкира, как это обычно бывает, считает inright.ru, лежит в плоскости дел наследственных, в которых, судя по всему, при жизни Коган порядок навести не успел, что могло серьезно беспокоить его супругу (вдову?!) Людмилу и старших сыновей Евгения и Ефима.

В публикации интернет-издания подчеркивается еще один очевидный момент: в случае установления факта смерти Когана перед ЦБ неминуемо встанет вопрос, что делать дальше с банком "Уралсиб". Напомним, на его санацию был выделен кредит в 81 миллиард рублей. И вместо подписанных распоряжений — лишь личное поручительство Владимира Когана.

Источник предполагает, что руководство Центрального банка вряд ли доверит юным сыновьям банкира ответственность за столь солидный кредит. Да и новый санатор, который увидит дела, может довольно легко "раскусить" ходы, связанные с присоединением проблемного банка БФА (его владельцем был покойный Коган) к санируемому банку "Уралсиб".

К сожалению, российский бизнес сталкивается с подобными ситуациями достаточно часто. И обращения к юристам с вопросами: можно ли получить свидетельство о смерти, не являясь родственником умершего; можно ли подать на родственников в суд за сокрытие факта смерти близкого человека, — также нередки. Не говоря уже о сложностях, непосредственно связанных с вопросами наследования бизнеса.