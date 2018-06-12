Случайно найденная во Франции ваза продана на аукционе за миллионы евро

Французские ценители выставили вазу времен императора из династии Цин. Сообщается, что обнаруженная на чердаке ваза ушла с молотка за 16,2 млн евро.
По данным экспертов Sotheby's, фарфоровая ваза с изображением птиц и оленей на фоне сосен. Уже известно, что реликвию нашли совершенно случайно на чердаке.
Доподлинно неизвестно, как она попала в страну. Предполагается, что ее завезли в Республику в конце 19 века - тогда французы скупали вещи, которые относятся к азиатской культуре.
Покупателем вазы стал уроженец КНР. Ранее в Париже на аукционе продали раннее полотно Винсента Ван Гога. Речь идет о картине "Женщины в дюнах за починкой сетей", которую мастер написал в возрасте 28 лет.
"Правда.Ру" ранее информировала о том, что арт-галерея Дугласа Эллимана в Манхэттене несколько лет назад выставляла на продажу 250 различных документов, среди которых последнее письмо Мэрилин Монро, гневное письмо Джона Леннона в адрес Пола Макартни, любовные письма президента Эйзенхауэра и другие.
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