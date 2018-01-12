Социологи: миллионам россиян приходится выживать в долгах

Многие россияне в 2017 году не могли себе позволить крупные покупки, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

По данным социологов, те россияне, кто может позволить себе тратиться не только на текущие нужды, смогли позволить себе в 2017 году даже несколько больше, чем планировали полгода назад.

Тем не менее, треть респондентов (36%) заявили, что не совершали никаких крупных покупок за последние полгода. А 42% опрошенных не планируют ничего покупать и в ближайшие шесть месяцев.

Отмечается, что на медицинские услуги россияне в начале года тратили 16%, а ближе к концу - 15%. Определенные суммы уходили на занятия спортом (6%), оплату образовательных услуг (8%), покупку смартфонов (9%), мебель (7%), ремонт автомобилей (6%). Лишь на 1% - с 10% до 11% - выросла доля оплативших туристические поездки. С 27 до 30% увеличилась доля тех, кто купил одежду и обувь.

Сегодня российские власти признают, что около 20 млн человек, то есть 13,5% от всего населения страны, живут на доходы ниже прожиточного минимума. Напомним, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен достичь 85% уровня прожиточного минимума, а с мая - все 100%.

Старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков пояснил, что "повышение зарплат в госсекторе и административное увеличение МРОТ могут не сильно исправить картину. Ведь эти меры перераспределительные и к тому же чреватые сокращением занятости. Этот вариант и учитывают опрошенные "Ромиром", ожидая еще большего снижения частоты крупных покупок".

Чем чреват разрыв между МРОТ и прожиточным минимумом для экономики и для населения, спросил корреспондент Pravda.Ru у доктора экономических наук, профессора, руководителя лаборатории социологии экономики Института социально-политических исследований РАН Игоря Богданова.

"Чреват бедностью и нищетой, - ответил эксперт. - Официально 22 миллиона человек в стране относятся к категории бедных. А если исходить из европейских норм, то к этой категории можно отнести более 50 миллионов. Народ наш очень терпеливый. Социального взрыва не происходит. Но когда-то терпение кончается.

Бедность особенно сильно бьет по детям и старикам. В России колоссальная смертность, и младенческая, и детская. Причем она касается в основном бедных людей. Вырваться из бедности и перейти в другую категорию очень сложно. Платно все: хочешь заниматься спортом - плати, хочешь учиться в хорошей школе - плати".