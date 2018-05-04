Фрилансеров, репетиторов и нянек обложат микроналогом

Специалисты министерства финансов России предложили обложить самозанятых жителей страны специальным налогом.

Согласно плану, репетиторы и домработницы должны будут платить 3% со своих доходов. таким образом, в России могут ввести налог на профессиональный доход со ставкой в 3% для самозанятых граждан.

Как пояснил заместитель министра финансов Илья Трунин, налог будет введен "для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке".

Ожидается, что новый налоговый режим будет действовать для самозанятых граждан с годовым доходом до 10 млн рублей. Платить же налоги репетиторы и нянечке, по задумке чиновников, смогут через специальное мобильное приложение.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что устойчивая тенденция роста неформальной занятости отмечается в России на протяжении последних лет. Если в сентябре 2013 года число занятых "в серую" составляло чуть больше 14 млн человек, то в сентябре 2015-го - уже почти 15 млн.

Для создания официальных рабочих мест премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ультралиберальное решение: уведомительный порядок регистрации самозанятых с двухлетними налоговыми каникулами.

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