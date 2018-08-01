В "Нафтогазе" похвалились мощным ударом по "Газпрому"

"Нафтогаз" добился ареста активов "Газпрома" в Нидерландах, Швейцарии и Англии. Об этом сообщил в диалоге с Deutsche Welle коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
По его словам, общая стоимость арестованного превышает $2,6 миллиардный долг, который желает получить "Нафтогаз".
Стоит отметить, что ранее Витренко предупреждал: компания будет делать все возможное, чтобы вернуть средства. Кроме того, украинский экономист Александр Дудчак озвучил в диалоге с НСН условия, по которым РФ и Украина смогут договориться по газовому вопросу: необходимо лишь исключить политический фактор из переговоров. Тогда возможно будет продолжить совместную работу.
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