Нижегородский лагерь "Гвардеец" принял новых бойцов

Курс молодого бойца пройдут мальчишки Приволжского федерального округа. В Нижегородской области в шестой раз стартовала смена оборонно-спортивного оздоровительного лагеря "Гвардеец".



Нижегородский лагерь "Гвардеец" принял новых бойцов

Ребята находятся в настоящих боевых частях. С ними работают офицеры и командиры. Предстоит знакомство с реальной боевой техникой и современным вооружением. Так что от желающих попасть сюда просто не было отбоя.