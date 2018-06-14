Нижегородский лагерь "Гвардеец" принял новых бойцов

Курс молодого бойца пройдут мальчишки Приволжского федерального округа. В Нижегородской области в шестой раз стартовала смена оборонно-спортивного оздоровительного лагеря "Гвардеец".
Ребята находятся в настоящих боевых частях. С ними работают офицеры и командиры. Предстоит знакомство с реальной боевой техникой и современным вооружением. Так что от желающих попасть сюда просто не было отбоя.
Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
Великие и всемогущие, повелители толп — они собирали на свои действа стадионы, делали состояния, однако не смогли пройти экспериментальную проверку.
В ДНР считают, что в планы украинского правительства входит сбить вертолет с европейской делегацией и обвинить в произошедшем Донецк.
СМИ США называют "историческим" саммит в Сингапуре. Успех Дональда Трампа на переговорах с Ким Чен Ыном напомнил им дипломатический триумф Ричарда Никсона.