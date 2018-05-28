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Источник Правда.Ру

Провинциалы просят вернуть продажу "пивка" на АЗС

Россия » Центр » Белгород

Недавно образованный "Независимый топливный союз" (НТС) выступил с предложением вернуть на АЗС торговлю алкоголем.

Провинциалы просят вернуть продажу

Как пишут СМИ,  опрос с таким названием для жителей Белгорода появился в сообществе "Авто Белгород". В основном, участники опроса выступили "за" эту идею, считая, что "это удобно. Два в одном - заправил авто и купил пиво".

Мнения горожан по данной теме были написаны в комментариях к опросу:

"С накрученными ценами на пиво в 200%, нам бензина хватает",

"Верните... тот водила который пьёт за рулём и так купит и выпьет. А когда вы едете с друзьями/девушкой и т.д на машине в другой город, пассажирам было бы в радость купить алко на трассе на азс, а не искать „сельский маркет" или заезжать в город",

"Лучше бы старые цены на топливо вернули, чем алкоголь".

По мнению горожан, многие люди работают в ночные смены или до позднего вечера, а потом купиить алкоголь просто негде. 

"Так что я считаю что это норм идея, а те кто любит выпивать за рулем те просто имбицилы с детства", - пояснил житель города Денис Телепнев.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что показатель потребления алкоголя населением России снизился в полтора раза с 2009 года. На душу населения в год теперь приходится десять литров чистого спирта, тогда как восемь лет назад показатель составлял 15 литров.

Указывается также, что с 2009 года число случаев острых алкогольных отравлений в России снизилось на 30 процентов; численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях - на 24 процента; количество больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом "алкоголизм", - на 37 процентов.

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 30 янв 2018 в 15:21

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Темы продажа алкоголь Белгород
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