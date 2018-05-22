Гражданам СНГ разрешат жить в России без РВП, ВНЖ и паспорта

Еще один документ появится в России. Его будут вручать тем, кто некогда имел гражданство СССР, живет в РФ более 15 лет или вырос на территории, вернулся из тюрьмы. Сейчас этот проект находится под контролем МВД.

Предполагается, что подать прошение на получение документа, который разрешит людям находиться в РФ законно, можно будет даже по месту пребывания. Удостоверение будет содержать ключевые сведения о человеке, фотографию и место жительства.

Один из поводов, который заставил власти заняться разработкой этого проекта, стал тот факт, что часть граждан после распада Советского Союза не получили документа ни одной из образовавшихся стран. Паспорт гражданина России тогда получили люди, прописанные на территории РФ. Приезжие, а также ученики зарубежных вузов не получили гражданства. В результате они пребывают в стране, не имея на это законного права. По сведениям комиссии по миграционной политике сейчас их 400-500 тысяч.

Со схожей проблемой сталкиваются те, кто отбыл срок в тюрьме. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова еще в 2017 году поясняла, что личность и гражданство устанавливаются очень долго. И это проблема для тех, кто находится в учреждениях уголовно-исполнительной системы, центрах временного содержания иностранных граждан и учреждениях психоневрологического профиля.

Правозащитники добавляют, что в большинстве субъектов РФ есть люди без документов.