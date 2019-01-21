От Японии не поступало предложений о передаче двух Курильских островов

21 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Япония не предлагала передать ей два Курильских острова при переговорах о заключении мирного договора.
"Конкретно этот вопрос не поднимался на обсуждении, хотя, возможно, такие намерения были у японской стороны. Но они так и остались не поднятыми", - сообщил Песков.
Также журналисты задали Дмитрию Пескову вопрос относительно реакции Владимира Путина на возможное предложение японской стороны. Пресс-секретарь президента уклонился от ответа, и пояснил, что строить рассуждения не имеет смысла, так как японская сторона еще не выдвинула таких требований.
Песков подчеркнул, что мирный договор между Россией и Японией будет подписан только при соблюдении национальных интересов обоих государств.
"Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы как можно быстрее заключить мирный договор с Японией. Но необходимо понимать, что сделать это сиюминутно нельзя", - пояснил Дмитрий Песков.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала о клятве японского премьер-министра Синдзо Абэ вернуть Курильские острова, которую он сделал на могиле своего отца перед переговорами с Россией. Позже японские СМИ сообщили о том, что между Японией и РФ намечаются большие разногласия, и переговоры по заключению мирного договора могут затянуться. С предложением отдать два Курильских острова в обмен на мирный договор выступил и бывший мэр Москвы Юрий Лужков.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала об информационной атаке японских СМИ перед встречей Абэ и Путина. Японская сторона утверждает, что готова взять два острова в обмен на мирный договор.
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