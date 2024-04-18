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Роман Вильфанд рассказал, что на Европейской России сочетаются зимние и летние температуры

Роман Вильфанд: в России в апреле встречаются зима и лето

0:42
Россия

Роман Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в Европейской России в интервью "Интерфаксу".

Роман Вильфанд: в России в апреле встречаются зима и лето
Фото: Личный архив by Антон Мельников

Он сказал, что в Европейской части России наблюдается зимняя и летняя погода одновременно. В то время как на севере температура воздуха на севере ниже нормы на 7-10 градусов, на юге она выше на 6-8 градусов. Холодная не по сезону погода создаёт определённые угрозы. В Нарьян-Маре ночные температуры достигают -20 С. 

При этом в Краснодарском крае и Крыму ожидается летняя погода, также и в Курганской и Челябинской областях температурные значения выше нормы.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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