Роман Вильфанд рассказал, что на Европейской России сочетаются зимние и летние температуры

Роман Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в Европейской России в интервью "Интерфаксу".
Он сказал, что в Европейской части России наблюдается зимняя и летняя погода одновременно. В то время как на севере температура воздуха на севере ниже нормы на 7-10 градусов, на юге она выше на 6-8 градусов. Холодная не по сезону погода создаёт определённые угрозы. В Нарьян-Маре ночные температуры достигают -20 С.
При этом в Краснодарском крае и Крыму ожидается летняя погода, также и в Курганской и Челябинской областях температурные значения выше нормы.