Депутаты Бундестага встретились с крымскими немцами

В рамках IV Ялтинского международногоэкономического форума "Будущее мира. Будущее России" (ЯМЭФ) завершилась встреча делегации ФРГ и представителей немецкой диаспоры в Крыму.

В диалоге участвовали около 30 человек. В своей приветственной речи депутаты Бундестага и регионального парламента Берлина объяснили, с какой целью они приехали на ЯМЭФ. "Этой поездкой в Крым мы пытаемся продемонстрировать, что мы против напряженности между нашими странами. Я за то, чтобы между нами шла плодотворная работа, но я не вижу, чтобы Германия как-то отстаивала здесь свои интересы. Мы самая большая оппозиционная партия Германии, и мы не довольны политическим курсом нашей страны, нашего правительства -оно вводит санкции, которые приводят к разъединению народов", - заявил депутат Бундестага Штефен Кёнигер (партия "Альтернатива для Германии").

Его поддержал депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн. "Снятие санкций - прерогатива депутатов Бундестага, и я надеюсь, что это произойдет. Тогда мы наконец получим возможность плодотворно работать в Крыму", - добавил Линдеманн.

В ответ председатель крымской региональной национально-культурной автономии немцев Юрий Гемпель поделился с собеседниками сложностями, с которыми сталкиваются крымские немцы после введения санкций. "Из-за санкций у нас, крымских немцев, появилась проблема свободного общения со своими родственниками в Германии - большая проблема с открытием виз в посольстве Германии в РФ. Это грубое нарушение наших прав,нарушение международных норм", - рассказал Юрий Гемпель.

По его словам, численность крымских немцев достигает 2 тыс. человек. "Также наше общественное объединение не получает поддержку со стороны правительства Германии, хотя из бюджета ФРГ на российских немцев ежегодно выделяет около €9 млн. Эти деньги получает федеральная автономия немцев России и использует на материке, но мы из-за санкций под эти программы не попадаем. Иногдам не хочется сказать правительству Германии: вы объявили санкции России, вы не признаете Крым территорией РФ, и это ваше право, но здесь, в Крыму, живут крымские немцы, которые нуждаются в поддержке", - отметил Гемпель. ​​​​

​​ Депутат Бундестага (партия "Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт рассказал, что вчера, 19 апреля, на форуме получил от крымских немцев доверенность представлять их интересы в Бундестаге. "Я могу вас заверить, что, несмотря на давление, мы все равно будем отстаивать ваши интересы", - заверил Гердт.

IV Ялтинский международный экономический форум "Будущее мира. Будущее России» проходит с 19 по 21 апреля в Крыму. Организаторы форума - правительство Крыма, фонда "Крымконгресс". В 2017 году в Ялтинском форуме участвовали более 200 иностранных гостей из 46 стран, общий объем подписанных соглашений оценивался в 100 млрд. руб. Ожидается, что в этом году на ЯМЭФ приедет более 3 тыс. человек, из них свыше 500 иностранцев из более чем 71 страны.