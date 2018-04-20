Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Депутаты Бундестага встретились с крымскими немцами

Россия

В рамках IV Ялтинского международногоэкономического форума "Будущее мира. Будущее России" (ЯМЭФ) завершилась встреча делегации ФРГ и представителей немецкой диаспоры в Крыму.

Депутаты Бундестага встретились с крымскими немцами. 386149.jpeg

В диалоге участвовали около 30 человек. В своей приветственной речи депутаты Бундестага и регионального парламента Берлина объяснили, с какой целью они приехали на ЯМЭФ. "Этой поездкой в Крым мы пытаемся продемонстрировать, что мы против напряженности между нашими странами. Я за то, чтобы между нами шла плодотворная работа, но я не вижу, чтобы Германия как-то отстаивала здесь свои интересы. Мы самая большая оппозиционная партия Германии, и мы не довольны политическим курсом нашей страны, нашего правительства -оно вводит санкции, которые приводят к разъединению народов", - заявил депутат Бундестага Штефен Кёнигер (партия "Альтернатива для Германии"). 

Его поддержал депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн. "Снятие санкций - прерогатива депутатов Бундестага, и я надеюсь, что это произойдет. Тогда мы наконец получим возможность плодотворно работать в Крыму", - добавил Линдеманн. 

В ответ председатель крымской региональной национально-культурной автономии немцев Юрий Гемпель поделился с собеседниками сложностями, с которыми сталкиваются крымские немцы после введения санкций. "Из-за санкций у нас, крымских немцев, появилась проблема свободного общения со своими родственниками в Германии - большая проблема с открытием виз в посольстве Германии в РФ. Это грубое нарушение наших прав,нарушение международных норм", - рассказал Юрий Гемпель.

По его словам, численность крымских немцев достигает 2 тыс. человек. "Также наше общественное объединение не получает поддержку со стороны правительства Германии, хотя из бюджета ФРГ на российских немцев ежегодно выделяет около €9 млн. Эти деньги получает федеральная автономия немцев России и использует на материке, но мы из-за санкций под эти программы не попадаем. Иногдам не хочется сказать правительству Германии: вы объявили санкции России, вы не признаете Крым территорией РФ, и это ваше право, но здесь, в Крыму, живут крымские немцы, которые нуждаются в поддержке", - отметил  Гемпель. ​​​​

​​ Депутат Бундестага (партия "Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт рассказал, что вчера, 19 апреля, на форуме получил от крымских немцев доверенность представлять их интересы в Бундестаге. "Я могу вас заверить, что, несмотря на давление, мы все равно будем отстаивать ваши интересы", - заверил Гердт.

IV Ялтинский международный экономический форум "Будущее мира. Будущее России» проходит с 19 по 21 апреля в Крыму. Организаторы форума - правительство Крыма, фонда "Крымконгресс". В 2017 году в Ялтинском форуме участвовали более 200 иностранных гостей из 46 стран, общий объем подписанных соглашений оценивался в 100 млрд. руб. Ожидается, что в этом году на ЯМЭФ приедет более 3 тыс. человек, из них свыше 500 иностранцев из более чем 71 страны.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы крым ялта немцы
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
Человеческий фактор
Казнить нельзя помиловать
Формула небес
Астролог: рожденные 20.04 амбициозны
Читательский топ
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Подлодка США ушла от российской субмарины и ударила по Сирии
Зачем главком НАТО срочно встретится с главой Генштаба РФ
Стрельнешь - утопим: подлодки ВМФ России загоняли субмарину НАТО
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса

Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.

В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Ближний Восток
СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"
Мир
Подлодка США ушла от российской субмарины и ударила по Сирии
Министерство обороны
Зачем главком НАТО срочно встретится с главой Генштаба РФ
Власть
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина

Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...

Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Мир
Такой же, как Путин: Макрон назвал себя ровней президенту России
Украина
На Украине объявили о подготовке к признанию автокефалии "Киевского патриархата"

На Украине решили, что пришло время обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.

На Украине объявили о подготовке к признанию автокефалии "Киевского патриархата"
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Власть
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Мир
МИД России: в Гуте найдены хлор и дымовые шашки из ЕС
Мир
Такой же, как Путин: Макрон назвал себя ровней президенту России
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 20.04 амбициозны Соломон Соловьев Любовь Степушова 1 мая решится судьба антироссийских санкций Любовь Степушова Юрий Кондратьев Путешествие по Мышкину с приемом во дворце Юрий Кондратьев
Комментарии
Результаты замедления роста крипторынка
Крым: Киев должен ответить за действия в отношении моряков "Норда"
СК РФ: пожар в "Зимней вишне" унес жизни 60 человек
СК РФ: пожар в "Зимней вишне" унес жизни 60 человек
В Госдуме предложили наказывать за исполнение санкций США против России
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
СМИ: Турция вывела свой золотой запас из США
Портам Латвии предрекли еще один мощный удар из России
Портам Латвии предрекли еще один мощный удар из России
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Найдены причины антироссийской политики Канады
Пять фактов, которые любой может найти о вас в Интернете
Пять фактов, которые любой может найти о вас в Интернете
Пять фактов, которые любой может найти о вас в Интернете
В Москве начался бунт дворников-гастарбайтеров
Крым: Киев должен ответить за действия в отношении моряков "Норда"
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой

Сегодня Национальное собрание Кубы выберет преемника Рауля Кастро на посту главы государства. Кому революционное поколение передает эстафету?

Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался