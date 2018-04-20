Депутаты Бундестага встретились с крымскими немцами

В рамках IV Ялтинского международногоэкономического форума "Будущее мира. Будущее России" (ЯМЭФ) завершилась встреча делегации ФРГ и представителей немецкой диаспоры в Крыму.
В диалоге участвовали около 30 человек. В своей приветственной речи депутаты Бундестага и регионального парламента Берлина объяснили, с какой целью они приехали на ЯМЭФ. "Этой поездкой в Крым мы пытаемся продемонстрировать, что мы против напряженности между нашими странами. Я за то, чтобы между нами шла плодотворная работа, но я не вижу, чтобы Германия как-то отстаивала здесь свои интересы. Мы самая большая оппозиционная партия Германии, и мы не довольны политическим курсом нашей страны, нашего правительства -оно вводит санкции, которые приводят к разъединению народов", - заявил депутат Бундестага Штефен Кёнигер (партия "Альтернатива для Германии").
Его поддержал депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн. "Снятие санкций - прерогатива депутатов Бундестага, и я надеюсь, что это произойдет. Тогда мы наконец получим возможность плодотворно работать в Крыму", - добавил Линдеманн.
В ответ председатель крымской региональной национально-культурной автономии немцев Юрий Гемпель поделился с собеседниками сложностями, с которыми сталкиваются крымские немцы после введения санкций. "Из-за санкций у нас, крымских немцев, появилась проблема свободного общения со своими родственниками в Германии - большая проблема с открытием виз в посольстве Германии в РФ. Это грубое нарушение наших прав,нарушение международных норм", - рассказал Юрий Гемпель.
По его словам, численность крымских немцев достигает 2 тыс. человек. "Также наше общественное объединение не получает поддержку со стороны правительства Германии, хотя из бюджета ФРГ на российских немцев ежегодно выделяет около €9 млн. Эти деньги получает федеральная автономия немцев России и использует на материке, но мы из-за санкций под эти программы не попадаем. Иногдам не хочется сказать правительству Германии: вы объявили санкции России, вы не признаете Крым территорией РФ, и это ваше право, но здесь, в Крыму, живут крымские немцы, которые нуждаются в поддержке", - отметил Гемпель.
Депутат Бундестага (партия "Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт рассказал, что вчера, 19 апреля, на форуме получил от крымских немцев доверенность представлять их интересы в Бундестаге. "Я могу вас заверить, что, несмотря на давление, мы все равно будем отстаивать ваши интересы", - заверил Гердт.
IV Ялтинский международный экономический форум "Будущее мира. Будущее России» проходит с 19 по 21 апреля в Крыму. Организаторы форума - правительство Крыма, фонда "Крымконгресс". В 2017 году в Ялтинском форуме участвовали более 200 иностранных гостей из 46 стран, общий объем подписанных соглашений оценивался в 100 млрд. руб. Ожидается, что в этом году на ЯМЭФ приедет более 3 тыс. человек, из них свыше 500 иностранцев из более чем 71 страны.
Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.
Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...
На Украине решили, что пришло время обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.
Сегодня Национальное собрание Кубы выберет преемника Рауля Кастро на посту главы государства. Кому революционное поколение передает эстафету?