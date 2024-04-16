Владимир Путин провёл обстоятельные переговоры по телефону с Ибрагимом Раиси

Состоялись телефонные переговоры России и Ирана

1:08 Your browser does not support the audio element. Россия

Президент Ирана Ибрагим Раиси позвонил Владимиру Путину, и состоялся подробный диалог.

Иран проинформировал Россию о подробностях атаки Израиля на консульство Ирана в Дамаске и ответных мерах на эту акцию. Была обсуждена общая эскалация обстановки на Ближнем Востоке.

"Владимир Путин выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, чреватого катастрофическими последствиями для всего региона".

Раиси подчеркнул, что военные меры Ирана были вынужденными и в дальнейшем Тегеран не намерен идти по пути эскалации конфликта.

Россия и Иран едины в мнении о том, что Палестина должна получить суверенитет, все боевые действия в Секторе Газа должны быть свёрнуты, налажена работа по облегчению гуманитарной обстановки.

Стороны выступили за дальнейшее укрепление двусторонних отношений и развитие инфраструктурных и иных проектов.

Россия в последние кризисные недели зарекомендовала себя как самый надёжный глобальный союзник Ирана.