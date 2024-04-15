Глава Крыма Сергей Аксенов выступил против бесконтрольного нахождения трудовых мигрантов в России

Глава Крыма Сергей Аксенов вынес указ о запрете для иностранцев работать в нескольких ключевых отраслях экономики полуострова.
Теперь иностранцы не смогут трудоустроиться:
— в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания;
— в сфере обеспечения населения природными ресурсами и в коммунальных службах;
— в секторах образования, IT и медиа, спорта, отдыха и других.
Аксенов подчеркнул, что он считает не допустимым не контролируемое нахождение трудовых мигрантов как в Крыму, так и в России в целом.
На территории республики уже выявили более 500 нелегальных мигрантов, из которых сто трудоустроены без соответствующего разрешения.
Власти Крыма также планируют принять законодательные меры к началу мая для ужесточения наказания за нарушение миграционного законодательства.
Также повысился гонорар сына шансонье.