Глава Крыма Сергей Аксенов выступил против бесконтрольного нахождения трудовых мигрантов в России

Глава Крыма Аксенов подписал указ о запрете мигрантам работать в 35 сферах в регионе

0:49 Your browser does not support the audio element. Россия

Глава Крыма Сергей Аксенов вынес указ о запрете для иностранцев работать в нескольких ключевых отраслях экономики полуострова.

Фото: web.archive.org by Рома-Неус is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Теперь иностранцы не смогут трудоустроиться:

— в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания;

— в сфере обеспечения населения природными ресурсами и в коммунальных службах;

— в секторах образования, IT и медиа, спорта, отдыха и других.

Аксенов подчеркнул, что он считает не допустимым не контролируемое нахождение трудовых мигрантов как в Крыму, так и в России в целом.

На территории республики уже выявили более 500 нелегальных мигрантов, из которых сто трудоустроены без соответствующего разрешения.

Власти Крыма также планируют принять законодательные меры к началу мая для ужесточения наказания за нарушение миграционного законодательства.