Школьники приграничных районов Белгородской области освобождены от сдачи выпускных экзаменов

Жителей приграничных районов Белгородской области освободили от сдачи выпускных экзаменов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, соответствующий приказ Министерства просвещения уже подписан и находится на регистрации в Минюсте России. Ожидается, что в ближайшее время документ вступит в силу.
Гладков отметил, что формат сдачи экзаменов для девятых и одиннадцатых классов останется таким же, как и в прошлом году.
Таким образом, выпускники 9-х классов смогут завершить обучение на основании текущей успеваемости без прохождения ОГЭ. Выпускники 11-х классов получат возможность поступать в вузы по результатам вступительных испытаний или ЕГЭ, который они будут сдавать по собственному желанию.
Кроме того, в 2023 году Минобрнауки рекомендовало высшим учебным заведениям принимать выпускников из Белгородской области на основании собеседования. Данное положение распространяется на образовательные организации, включенные в соответствующий перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 7 апреля 2023 года.
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