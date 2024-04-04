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Школьники приграничных районов Белгородской области освобождены от сдачи выпускных экзаменов

Гладков: выпускников приграничных районов Белгородской области освободили от сдачи ЕГЭ и ОГЭ

1:13
Россия

Жителей приграничных районов Белгородской области освободили от сдачи выпускных экзаменов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в социальной сети "ВКонтакте".

Гладков: выпускников приграничных районов Белгородской области освободили от сдачи ЕГЭ и ОГЭ
Фото: pexels.com by Tookapic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его словам, соответствующий приказ Министерства просвещения уже подписан и находится на регистрации в Минюсте России. Ожидается, что в ближайшее время документ вступит в силу.

Гладков отметил, что формат сдачи экзаменов для девятых и одиннадцатых классов останется таким же, как и в прошлом году.

Таким образом, выпускники 9-х классов смогут завершить обучение на основании текущей успеваемости без прохождения ОГЭ. Выпускники 11-х классов получат возможность поступать в вузы по результатам вступительных испытаний или ЕГЭ, который они будут сдавать по собственному желанию.

Кроме того, в 2023 году Минобрнауки рекомендовало высшим учебным заведениям принимать выпускников из Белгородской области на основании собеседования. Данное положение распространяется на образовательные организации, включенные в соответствующий перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 7 апреля 2023 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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