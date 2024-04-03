Владимир Путин поручил начать строительство моста на Сахалин

Путин: мост на Сахалин будет построен

1:11 Your browser does not support the audio element. Россия

Президент Владимир Путин в беседе с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко заявил, что считает нужным вернуться к вопросу строительства моста на Сахалин.

Фото: Flickr by Marcin Kargol is licensed under CC BY 2.0

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность моста, соединяющего Сахалин с материком. По его мнению, транспортная доступность позволит развивать регион ускоренными темпами.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко оценил стоимость строительства моста в 300 млрд рублей. Эта сумма совпадает с экспертной оценкой ООО "Многофункциональный грузовой район", которое ещё в 2022 году заявило о готовности выступить концессионером и вложить в мост на Сахалин финансовые средства. Также Владимир Путин поручил главе региона проработать с федеральными властями вопрос развития прилегающих территорий в плане инфраструктуры и логистики.

Проекты строительства моста на Сахалин обсуждаются уже много лет, включая проект создания железной дороги через пролив Невельского. Ещё в первой половине XX века при Сталине начались работы по строительству туннеля на остров с материка, но в связи с его смертью проект был свёрнут.