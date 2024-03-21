Два миллиона рублей за 19 минут: в Перми за право на проведение праздничных салютов боролась лишь одна компания

Власти Перми заплатят 2 млн рублей за праздничные салюты длительностью 19 минут

0:57 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Пермь

Компания "Академия праздника" из Перми выиграла контракт на проведение праздничных салютов в городе на 1 и 9 мая, а также 12 июня. За выполнение этого задания компания получит 2 миллиона рублей. Аукцион по выбору исполнителя проводился только с одним участником.

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Согласно условиям контракта, организация обязуется провести салюты длительностью не менее 5 минут на 1 мая и не менее 7 минут на 9 мая и 12 июня. Для обеспечения безопасности территории, с которой будут запускаться салюты, требуется наличие 30 человек охраны на 1 мая и по 50 человек на две другие даты, сообщает properm.ru.

ООО "Академия праздника" зарегистрировано в Пермском районе в начале 2020 года и специализируется на организации отдыха и развлечений. Нет данных о участии компании в других госзакупках.