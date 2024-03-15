ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в Брилевке и Каховке Алёшкинского района. В ходе обстрела избирательного участка в Брилевке есть пострадавшие. Работа на обстреливаемых избирательных участках была свёрнута и переведена в более безопасные пункты.
Выборы президента проводятся 15 — 17 марта во всех субъектах Федерации, в том числе и в новых регионах. Киевский режим сообразно своей фашистской сущности намеревается максимально помешать свободному волеизъявлению граждан, поэтому и инициирует акции, направленные на срыв голосования. Однако жители новых регионов отнюдь не боятся угроз бандеровских властей Киева. Так Херсонский избирком опубликовал заявление:
"Уважаемые Херсонцы, как бы ни старались враги нас запугать — мы всё равно будем работать на благо региона, чтобы каждый житель Херсонской области смог проголосовать в такой важный для них день".
Международные избиратели, наблюдающие за ходом голосования, непременно зафиксируют подобные инциденты и донесут информацию о злодеяниях киевского режима до стран "мирового большинства".
Удобрение этим средством укрепит рассаду.