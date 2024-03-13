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Действующее законодательство разрешает процентную ставку на кредиты 292% годовых

2:29
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В современном мире почти каждый человек сталкивается с кредитом, часто оказываясь в долговой яме и вынужденным непрерывно выплачивать долги, подвергаясь при этом угрозам от черных коллекторов. Семья Скворцовых не избежала этой судьбы в период пандемии: глава семьи Николай потерял работу, а его жена оставалась дома с дочерью. Для обеспечения своей семьи Николай обратился за микрокредитом, не видя другого выхода.

Действующее законодательство разрешает процентную ставку на кредиты 292% годовых
Фото: Wikimedia Commons by Алексей Куденко is licensed under CC-BY-SA 3.0

По данным Центробанка, к концу первой половины 2023 года граждане России набрали кредитов на свыше 6 трл рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Объем микрозаймов, доступных прямо в торговых точках, вырос на 46%, а в июле этот показатель увеличился на 10% по сравнению с июнем. Подобные кредитные обязательства затягивают людей, делая выход из этой ситуации крайне сложным. ЛДПР, следуя линии Владимира Жириновского, выступает за защиту граждан от нечестных практик кредиторов.

По действующему законодательству, максимальная процентная ставка микрофинансовых организаций достигает 0,8% в день и 292% годовых. ЛДПР предлагает снизить эти цифры до 0,3% в день и 109,5% годовых, а также уменьшить сумму, после неуплаты которой к заемщику применяются неустойки и штрафы. Эти меры могут спасти тысячи людей от долговой ямы.

Семья Скворцовых столкнулась с угрозами от черных коллекторов, которым их контактные данные были переданы микрофинансовой конторой из-за долга Николая. Это привело к стрессу и панике, добавившимся к невозможности своевременной оплаты долга.

Данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств свидетельствуют, что 9 млн граждан не могут справиться с кредитными обязательствами, а 25% из них имеют два и более просроченных кредита. Это вызывает необходимость в изменениях в сфере коллекторской деятельности, что ЛДПР выступает за уже несколько лет.

ЛДПР призывает к адекватному решению проблемы коллекторского беспредела, предлагая полный запрет коллекторской деятельности на территории России. Это может стать решением, способным окончательно решить проблему долгов. Николай Скворцов обратился за помощью к депутатам от ЛДПР, получив поддержку, которая всегда была характерна для этой партии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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