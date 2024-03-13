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ЛДПР предлагает решить проблему низких стипендий студентов

2:29
Россия » Юг » Астрахань

Низкие стипендии студентов давно остаются проблемой в России, и образ "бедного студента" не перестает быть актуальным.

ЛДПР предлагает решить проблему низких стипендий студентов
Фото: gov.ru by Государственная Дума is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Минимальная стипендия в стране в настоящее время — это предмет обсуждения. В разные периоды времени многие политические деятели высказывали предложения о повышении стипендий до уровня близкого или равного минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2011 году предлагал увеличить стипендии до 80% от МРОТ.

На сегодняшний день студенты, обучающиеся на бюджетной основе, получают стипендии в размере 9% или 25% от МРОТ, что кажется недостаточным, особенно для студентов очной формы обучения, не имеющих возможности работать. В этой связи ЛДПР предлагает установить законодательные основы для значительного увеличения размера стипендий. Однако многие законопроекты о повышении стипендий были отклонены, в том числе инициативы ЛДПР.

В начале 2000-х годов государственная академическая стипендия составляла всего лишь несколько сотен рублей, а сегодня минимальный размер стипендии для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры равен 1967 рублей. Эти суммы крайне недостаточны для проживания.

Большинство студентов, согласно данным Forbes, тратят до 30 000 рублей в месяц, причем основные расходы связаны с питанием, транспортом и жильем. Многие вынуждены работать наряду с учебой, что негативно влияет на их образование.

Для решения этой проблемы ЛДПР предлагает законопроект, согласно которому стипендии для студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров должны быть не ниже МРОТ.

Политики подчеркивают, что студенты должны сосредотачиваться на учебе, а не на работе, и получать должное материальное вознаграждение за свои усилия. В этом контексте инициатива ЛДПР о поддержке студенческих семей также приобретает важность. Партия предлагает предоставить дополнительные стипендии молодым родителям, создать условия для их совместного проживания в общежитиях и обеспечить комфортные условия для воспитания детей.

Таким образом, предложения о повышении стипендий и поддержке студенческих семей находятся на рассмотрении в Госдуме, что может стать первым шагом к изменениям в студенческой жизни и улучшению их материального положения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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