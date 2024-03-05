Сочи: награждены финалисты III Национальной премии интернет-контента

Национальная премия интернет-контента: "Слово пацана", "Вызов" и " Atomic Heart"

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На площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сочи состоялась церемония награждения финалистов первого блока III Национальной премии интернет-контента. Награда вручалась за создание социально значимого контента в интернете, а претендовать на статус победителя могли авторы всех форматов. Список номинантов определил экспертный совет во главе с первым замруководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

Фото: ири.рф by ИРИ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Награды победителям премии вручили в 14 номинациях, включая четыре основных, три тематических и семь специальных. Второй этап церемонии награждения отечественных контент-мейкеров пройдет 30 мая в Москве.

Победителем в специальной номинации "Мы из будущего" стал фильм "Вызов" Клима Шипенко. В номинации "Голос Поколения" награду получил актерский ансамбль сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Лучшим "вирусным контентом" был назван финал сериала "Реальные пацаны", приз его создателям вручила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Российскую видеоигру "Atomic Heart" наградили в специальной номинации "Конструируя новую реальность", учрежденной Институтом развития интернета совместно со Всемирным фестивалем молодежи.

Национальная премия интернет-контента была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного контента и его авторов.