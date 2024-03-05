Опрос ВЦИОМ: западные санкции не оказали значимого влияния на российский авиатранспорт

ВЦИОМ: россияне выбирают Аэрофлот

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Западные санкции не оказали значимого влияния на частоту использования авиатранспорта, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ в конце февраля. Каждый третий российский пассажир выбирает самолеты, а лидером по безопасности и комфорту остается "Аэрофлот".

Фото: flickr.com by Александр Маркин is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чаще других самолетами летают россияне 25-34 лет (44%) с высшим или неполным высшим образованием (44%), при этом активно использующие интернет (43%).

Авиарейсы компании "Аэрофлот" предпочитают 45% россиян, при этом 44% выбирают ее за безопасность, комфортность и высокое качество сервиса. Что касается эконом-класса, то здесь рейтинг возглавила компания "Победа". На третьих строчках в рейтинге популярных авиакомпаний также оказалась компания "S7 Airlines".