Опрос ВЦИОМ: западные санкции не оказали значимого влияния на российский авиатранспорт

Западные санкции не оказали значимого влияния на частоту использования авиатранспорта, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ в конце февраля. Каждый третий российский пассажир выбирает самолеты, а лидером по безопасности и комфорту остается "Аэрофлот".
Чаще других самолетами летают россияне 25-34 лет (44%) с высшим или неполным высшим образованием (44%), при этом активно использующие интернет (43%).
Авиарейсы компании "Аэрофлот" предпочитают 45% россиян, при этом 44% выбирают ее за безопасность, комфортность и высокое качество сервиса. Что касается эконом-класса, то здесь рейтинг возглавила компания "Победа". На третьих строчках в рейтинге популярных авиакомпаний также оказалась компания "S7 Airlines".
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.