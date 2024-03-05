Дмитрий Медведев запустил международную дискуссию о разделе Украины

Дмитрий Медведев-заместитель председателя Совета безопасности РФ Владимира Путина на выступлении перед молодёжными лидерами из разных стран в ходе "Всемирного фестиваля молодёжи" представил гипотетическую карту границ после раздела Украины. При этом Медведев акцентировал внимание, что имеет ввиду границы не только политические, но и стратегические, фактически, границы "сфер влияния".
Фактически от нынешней территории Украины он предлагает оставить только небольшой регион с центром в Киеве. Вся Левобережная Украина, а также Николаевская и Одесская области (Херсонская уже в составе РФ) обозначены как принадлежащие России. Волынь и Галиция, а также Житомирская область отдаются Польше. Румынии достаётся Черновицкая и Винницкая области, Венгрии-Закарпатская область.
Ранее тема "искусственных границ" Украины неоднократно поднималась в общественном и политическом дискурсе в России. Владимир Путин говорил, что Одесса-исконно русский город, об этом же говорил и Медведев. Боевые действия ведутся в Харьковской области, и Харьковская ОВА (военная администрация), созданная в 2022 году, когда Россия контролировала крупные территории этой области, продолжает функционировать. Кроме того, Владимир Путин давал сигналы и польскому, и венгерскому руководству, что готов признать за их государствами некоторые территории Украины.
Если польские солдаты войдут во Львов, то они там и останутся.
Все эти признаки свидетельствуют о том, что Россия готова продолжать переформатирование Украины и расширять цели спецоперации.
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