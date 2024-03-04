Проблемы петербургского метро провоцируют транспортный коллапс в городе

3:07 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

В Петербурге продолжают закрываться станции метро на аварийный ремонт. При этом новые станции, анонсированные губернатором Александром Бегловым, не открываются. Это провоцирует серьезный транспортный коллапс в городе, сообщает издание "НаканунеRU".

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Уже в марте текущего года планируется закрытие "Удельной" сразу на 11 месяцев. Сразу после этого закроется станция "Озерки", а после "Технологический институт-2". Серию капитальных ремонтов продолжит выход с "Площади Ленина" на Боткинскую и сразу несколько станций синей ветки. Совсем скоро должны закрыть "Фрунзенскую" и "Парк Победы", что серьезно скажется на нагрузке востребованной "Московской".

Вместе с тем, станции, которые ранее закрывались на ремонт не спешат вводить в строй. Сроки открытия "Чернышевской" изначально были обозначены ноябрем 2023 года, однако были сдвинуты на май 2024-ого. Однако существует вероятность, что и на этот раз сроки окончания ремонта будут сдвинуты.

При этом администрация Смольного в лице комитета по строительству снова обещает петербуржцам открытие новых станций. До конца года должны начать работу "Горный институт", "Путиловская" и "Юго-Западная". Стоит отметить, что подобные обещания ранее уже давались неоднократно, однако на деле сроки и финансирование переносились на следующий год. Так, львиную долю средств, выделенных на строительство "Казаковской" и "Путиловской", уже вписали в графы нового постановления на 2025 год. Также увеличилась общая стоимость строительства с 60 млрд рублей до 70 млрд.

Качество капремонта станций тоже вызывает возмущение у общественности. Так, на "Ладожской", принятой Смольным у подрядчиков, сломались сразу два эскалатора на подъем. В другом случае упрекать подрядчиков не приходится — в конце прошлого года у ныне закрытой "Сенной" обвалились ступени на входе. Виной всему, по заверениям представителей метрополитена, противогололедные реагенты. При этом в Смольном заверяли, что они безопасны. Теперь неизвестно, когда вестибюль откроется. Общая сумма ремонта, как сообщают СМИ, обойдется городскому бюджету в 16 млн рублей.

Стоит отметить, что в Москве за последние пару лет открыли 67 новых станций. Тогда как в Петербурге общее число действующих станций, которые перманентно закрываются на ремонт — 72.

Журналисты отмечают, что петербургский метрополитен критично тормозит развитие на протяжении последних пяти лет. При этом население города растет, как и количество новых жилых объектов. СМИ ставят в вину Смольному непоследовательную позицию по финансированию, проектированию и строительству метро.

Для того, чтобы выполнять свои обещания, чиновникам необходимо продумывать план действий на пять лет вперед. Только после составления и согласования полного пакета документов и прохождения необходимых экспертиз может начаться строительство.