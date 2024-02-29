Путин расширит программу социального контракта

Путин рассказал о мерах по борьбе с бедностью

1:04 Your browser does not support the audio element. Россия

Владимир Путин в Послании Федеральному собранию обсудил вопрос о борьбе с бедностью. Он поставил задачу довести долю бедных до уровня не выше 7% в целом и до 12% у многодетных семей.

Фото: 1tulatv.ru

Ключевой мерой по борьбе с бедностью, по его словам, является программа социального контракта, она будет расширена и профинансирована на 100 миллиардов рублей.

Социальный контракт - это соглашение между малоимущим гражданином и государством, в соответствии с которым государство предоставляет социальную помощь в виде определенных выплат или пособий, а гражданин обязуется выполнить определенные действия для изменения своей жизненной ситуации. В рамках социального контракта могут предоставляться различные виды помощи, такие как денежные выплаты, помощь в трудоустройстве, профессиональное обучение, медицинская помощь и другие. Цель социального контракта - помочь гражданам улучшить свое материальное положение и социальную защищенность, а также стимулировать их к активным действиям для самостоятельного преодоления трудной жизненной ситуации.