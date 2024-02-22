Дмитрий Медведев дал категоричную оценку по поводу налаживания отношений между РФ и США

Медведев: разлад в отношениях США и России на десятилетия

1:02 Your browser does not support the audio element. Россия

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями СМИ высказал своё мнение по поводу отношений между Россией и Америкой. В частности, он заявил, что нормализации отношений между двумя крупными державами в ближайшие десятилетия не предвидится. Дмитрий Медведев подчеркнул, что отношения не наладятся при любом президенте США, кого бы не выбрали американцы.

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"После всего, что случилось — десятилетиями не будет нормальных отношений между РФ и США. И нам не важно, кто там у них будет стоять у "руля" власти", — слова Дмитрия Медведева.

Подытоживая своё высказывание, зампред СБ РФ, добавил, что у него от наблюдения за президентами Америки, складывается впечатление, что они персонажи из комиксов. По крайней мере таковыми он считает предыдущего и нынешнего лидера Штатов. Дмитрий Медведев также сказал, что сейчас он позволяет себе говорить открыто и категорично, без оглядки на необходимость выстраивать дипломатический разговор, налаживания связей.