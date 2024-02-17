Пророссийские партизаны готовятся к выступлению в Херсоне

В Херсоне активизируются партизаны

1:10 Your browser does not support the audio element. Россия

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о положении в оккупированном Херсоне.

Фото: @GidnistNatsiyi

Он заявил о том, что в городе существует пророссийское партизанское подполье. Партизаны вооружаются и готовятся к открытому выступлению в случае российского десанта на Правобережье Днепра. Кроме того, пророссийские патриоты собирают разведданные касательно ВСУ и передают их российской разведке. Также они вербуют сторонников в свои ряды и саботируют работу украинских органов управления.

Обстановка в городе остаётся сложной. Население сокращается, экономика приходит в упадок. Многие жители ждут освобождения города.

Херсон был освобождён в начале СВО и по итогам референдума 30 сентября 2022 года вошёл в состав России. Однако в ноябре 2022 года он был оставлен. Правильность решения о его оставлении остаётся предметом дискуссий. Официально оно обосновывалось сложностями со снабжением российской группировки на Правобережье Днепра в условиях разрушения инфраструктуры.

Административным центром Херсонской области временно является город Геническ.