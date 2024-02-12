Барбос на страже прогноза погоды: в Уфе на метеостанции появился необычный "сотрудник"

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В Уфе на метеостанции приютили пса Барбоса, который охраняет территорию учреждения

0:52
Россия » Поволжье » Уфа

На метеостанции в Уфе обитает необычный работник — пес по имени Барбос.

В Уфе на метеостанции приютили пса Барбоса, который охраняет территорию учреждения
Фото: Telegram by Кирилл Первов

Барбос начал свою историю на стройке рядом со станцией, где его кормили строители. После ухода строителей, пес решил освоить новую территорию и нашел убежище на метеостанции. За год пребывания на станции, он стал не только охранником, но и верным помощником метеорологов.

И.о. председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов отметил, что Барбос выполняет важные функции на станции. Он охраняет ее от нежелательных посетителей и защищает оборудование от грызунов, сообщает mkset.ru.

Эта история напоминает о другом необычном случае, когда несколько месяцев назад к пожарной части в селе Узытамак прибежал котенок. Пожарные решили оставить его себе и назвали его Дымок.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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