Барбос на страже прогноза погоды: в Уфе на метеостанции появился необычный "сотрудник"

В Уфе на метеостанции приютили пса Барбоса, который охраняет территорию учреждения

0:52 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Уфа

На метеостанции в Уфе обитает необычный работник — пес по имени Барбос.

Фото: Telegram by Кирилл Первов

Барбос начал свою историю на стройке рядом со станцией, где его кормили строители. После ухода строителей, пес решил освоить новую территорию и нашел убежище на метеостанции. За год пребывания на станции, он стал не только охранником, но и верным помощником метеорологов.

И.о. председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов отметил, что Барбос выполняет важные функции на станции. Он охраняет ее от нежелательных посетителей и защищает оборудование от грызунов, сообщает mkset.ru.

Эта история напоминает о другом необычном случае, когда несколько месяцев назад к пожарной части в селе Узытамак прибежал котенок. Пожарные решили оставить его себе и назвали его Дымок.