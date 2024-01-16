Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Во Владивостоке продолжается развитие общественного транспорта
Врач Бурдакова рассказала о распространении аутоиммунных заболеваний у женщин
Демограф Чесноков обратил внимание Совбеза РФ на опасность стерилизации женщин
Эксперты рассказали, что происходит с непроданными автомобилями в дилерских центрах
Пеппероната с курицей — находка для тех, кто ищет разнообразия в меню
Физиолог Идова: кратковременный стресс оказывает положительное влияние на иммунитет
Ох, какая хитрость опытных хозяек: перед жаркой надо просто бросить немного этого средства на сковороду
Рассада будет крепкой, если её подкормить эти дешёвым средством
Инсайдер сообщил о разработке мобильной версии Rust
Сдай ёлку — сохрани природу: петербуржцам назвали пункты приема

Жителям Санкт-Петербурга назвали условия и места сдачи хвойных деревьев

1:34
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В январе 2024 года журналисты подготовили удобную интерактивную карту с адресами и датами пунктов приема елок на переработку в Санкт-Петербурге.

Жителям Санкт-Петербурга назвали условия и места сдачи хвойных деревьев
Фото: Openverse by A.Morgunovskaya is licensed under CC BY-SA 4.0

В этом году собранные хвойные деревья будут переработаны в щепу и переданы в различные учреждения, включая Конный клуб "Кентаврик", центр помощи диким животным "ВЕЛЕС" и Царскосельский клуб "Александрова дача". Полученная из переработки щепа будет использована для подстилки и подкормки животным, а также в городском благоустройстве.

На переработку принимаются любые хвойные деревья, включая ёлки, пихты и сосны, при условии предварительной очистки от украшений. Наличие хвои не обязательно, и даже осыпшие иголки можно сдать в отдельном мешочке.

Для удобства жителей, помимо самовывоза, предоставляется услуга экотакси по предварительным заявкам по четвергам в январе и феврале 2024 года. Вывоз ёлки из квартиры до 2 метров обойдется в 1000 рублей, с дополнительной оплатой за каждый последующий метр, сообщает Петербург2.

Необходимо отметить, что в токсовском зубровнике и Ленинградском зоопарке не принимают хвойные деревья, поскольку местные обитатели не питаются ёлками и не спят на колючей подстилке.

Информация на карте включает не только адреса приема, но и конкретное время, когда осуществляется прием отходов. На данный момент в Петербурге более 10 точек приема, а в Ленинградской области их более 15.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь

У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.

Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
Эта капуста вырастает весом 8 кг: садоводы назвали уникальный сорт, который не боится болезней, растёт в жару и холод
Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян Сергей Лебедев Вашингтон намерен поставить Приштине "Джавелины" Михаил Плисюк Дроны и тоннели врага оказались причиной тяжелого продвижения ВС РФ в зоне СВО Любовь Степушова
Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
Как отличить искусственные яйца
Стакан кефира и яйца: этот пирог станет любимой вкуснятиной к чаю — гости будут спрашивать рецепт
Стакан кефира и яйца: этот пирог станет любимой вкуснятиной к чаю — гости будут спрашивать рецепт
Последние материалы
Жителям Санкт-Петербурга назвали условия и места сдачи хвойных деревьев
Врач Бурдакова рассказала о распространении аутоиммунных заболеваний у женщин
Демограф Чесноков обратил внимание Совбеза РФ на опасность стерилизации женщин
Эксперты рассказали, что происходит с непроданными автомобилями в дилерских центрах
Пеппероната с курицей — находка для тех, кто ищет разнообразия в меню
Физиолог Идова: кратковременный стресс оказывает положительное влияние на иммунитет
Ох, какая хитрость опытных хозяек: перед жаркой надо просто бросить немного этого средства на сковороду
Рассада будет крепкой, если её подкормить эти дешёвым средством
Инсайдер сообщил о разработке мобильной версии Rust
Можно ли похудеть с помощью хрома — мнение нутрициолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников