Сдай ёлку — сохрани природу: петербуржцам назвали пункты приема

Жителям Санкт-Петербурга назвали условия и места сдачи хвойных деревьев

1:34 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

В январе 2024 года журналисты подготовили удобную интерактивную карту с адресами и датами пунктов приема елок на переработку в Санкт-Петербурге.

Фото: Openverse by A.Morgunovskaya is licensed under CC BY-SA 4.0

В этом году собранные хвойные деревья будут переработаны в щепу и переданы в различные учреждения, включая Конный клуб "Кентаврик", центр помощи диким животным "ВЕЛЕС" и Царскосельский клуб "Александрова дача". Полученная из переработки щепа будет использована для подстилки и подкормки животным, а также в городском благоустройстве.

На переработку принимаются любые хвойные деревья, включая ёлки, пихты и сосны, при условии предварительной очистки от украшений. Наличие хвои не обязательно, и даже осыпшие иголки можно сдать в отдельном мешочке.

Для удобства жителей, помимо самовывоза, предоставляется услуга экотакси по предварительным заявкам по четвергам в январе и феврале 2024 года. Вывоз ёлки из квартиры до 2 метров обойдется в 1000 рублей, с дополнительной оплатой за каждый последующий метр, сообщает Петербург2.

Необходимо отметить, что в токсовском зубровнике и Ленинградском зоопарке не принимают хвойные деревья, поскольку местные обитатели не питаются ёлками и не спят на колючей подстилке.

Информация на карте включает не только адреса приема, но и конкретное время, когда осуществляется прием отходов. На данный момент в Петербурге более 10 точек приема, а в Ленинградской области их более 15.