Мэр Новосибирска Локоть подтвердил свою отставку

1:01 Your browser does not support the audio element. Россия Сибирь Новосибирск

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил свою отставку переходом на другую работу. В пятницу он написал об этом в телеграме.

Фото: ТАСС by Кирилл Кухмарь

В среду об увольнении последнего градоначальника сибирской столицы, избранного на прямых выборах, сообщили многие СМИ. В администрации города эту информацию поначалу опровергали.

Затем отставку Локтя подтвердил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. "Анатолий Евгеньевич переходит на работу по выполнению общегосударственных задач", — пояснил он.

И наконец, высказался сам экс-мэр.

"Принял решение оставить пост мэра родного Новосибирска в связи с переходом на новую работу", — заявил он.

Коммуниста Локтя выбирали главой Новосибирска в 2014 и 2019 году. Его полномочия истекали в сентябре 2024 года. В апреле прямые выборы мэра города были отменены.