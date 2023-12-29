Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил свою отставку переходом на другую работу. В пятницу он написал об этом в телеграме.
В среду об увольнении последнего градоначальника сибирской столицы, избранного на прямых выборах, сообщили многие СМИ. В администрации города эту информацию поначалу опровергали.
Затем отставку Локтя подтвердил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. "Анатолий Евгеньевич переходит на работу по выполнению общегосударственных задач", — пояснил он.
И наконец, высказался сам экс-мэр.
"Принял решение оставить пост мэра родного Новосибирска в связи с переходом на новую работу", — заявил он.
Коммуниста Локтя выбирали главой Новосибирска в 2014 и 2019 году. Его полномочия истекали в сентябре 2024 года. В апреле прямые выборы мэра города были отменены.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.