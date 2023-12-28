В Хакасии госслужащие будут использовать мебель, сделанную заключенными

1:10 Your browser does not support the audio element. Россия

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Республике Хакасия сообщило о успешном выполнении государственных контрактов в исправительных колониях.

Фото: Openverse by claire1066 is licensed under CC BY 2.0.

Осужденные, находящиеся в ИК №35, произвели мебель для мировых судей и участков, сумма которой превысила 750 тысяч рублей. Это включает в себя изготовление, сборку и монтаж 73 единиц офисной мебели, сообщает newkhakasiya.online.

Кроме того, в ИК №29 выполнен заказ на пошив 400 подарочных мешочков для новогодних елок, предназначенных для Губернаторской и Республиканской церемоний 2024 года. Общая сумма контракта составила 270 тысяч рублей.

Обе исправительные колонии оборудованы необходимыми средствами для осуществления коммерческих и государственных заказов. В УФСИН подчеркнули, что трудовая занятость осужденных не только способствует в погашении их обязательств, но также развивает социальные навыки, необходимые для успешной адаптации в обществе.