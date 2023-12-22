В Ставрополе приостановили вырубку деревьев в Дубовой роще

В городе Ставрополь временно остановлена вырубка деревьев в Дубовой роще, в связи с чем начались разбирательства. Активисты и представители проверяющих органов тщательно изучают документы, на основании которых была начата вырубка. Власти утверждают, что проводится уборка сухостоя, однако местные жители утверждают, что под вырубку попали здоровые деревья.

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В результате общественного резонанса на место выезжали представители администрации и эксперты. Лаборатория дендрологии Ставропольского ботанического сада заявила, что деревья были здоровыми, и не было необходимости в их "профилактической" вырубке. В мэрии также обещали провести проверку заявления о вырубке живых деревьев, утверждая, что данная информация на текущий момент проверяется, сообщает newstracker.ru.