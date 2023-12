В Ставрополе приостановили вырубку деревьев в Дубовой роще

В городе Ставрополь временно остановлена вырубка деревьев в Дубовой роще, в связи с чем начались разбирательства. Активисты и представители проверяющих органов тщательно изучают документы, на основании которых была начата вырубка. Власти утверждают, что проводится уборка сухостоя, однако местные жители утверждают, что под вырубку попали здоровые деревья.

Фото: openverse by sashomasho is licensed under CC BY-SA 2.0.