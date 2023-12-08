Безопасность в воздухе: Радий Хабиров расширяет санитарную авиацию в Башкирии

Глава Башкирии, Радий Хабиров, объявил о своих намерениях увеличить количество спасательных вылетов санитарной авиации в регионе. Новые планы включают подписание соглашения с минздравом России о дополнительном финансировании для расширения сети спасательных мероприятий.
С 2020 года, благодаря активному развитию санитарной авиации, в Башкортостане появились новые средства спасения, включая вертолеты и санитарные автомобили.
Как сообщает mkset.ru, глава региона подчеркнул, что безопасность и сохранение жизней граждан являются приоритетом, и планируется расширение инфраструктуры для воздушной медицинской помощи.
Радий Хабиров выразил намерение оборудовать вертолетные площадки в различных медицинских учреждениях республики для обеспечения более эффективной экстренной помощи.
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