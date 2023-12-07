Жители Омска высказали обеспокоенность из-за плохого состояния почтового отделения. По их словам, проблемы вызваны большим количеством воды, которая повредила не только стены и потолок, но и почтовые отправления.
Постоянные затопления вынуждают сотрудников собирать воду в ведра и использовать другие средства для устранения последствий. Однако и эти меры не помогают устранить проблему, поскольку вода настолько много, что она достигает посылок и образует лужи на полу.
Жительница города высказала свою обеспокоенность, утверждая, что посылки выдаются клиентам сырыми. В ответ на обращения граждан в пресс-службе почты России утверждают, что ситуация единична и вызвана разрывом трубы. Они также отрицают информацию о мокрых посылках, заверяя, что все отправления находятся в безопасных зонах отделения, сообщает gorod55.ru.
Это уже не первый случай, когда омичи жалуются на плачевное состояние почтовых отделений в городе. Ранее похожие проблемы были отмечены на улице Степанца, 10/1, где вода проникает в помещение, затрагивая как пол, так и почтовые стойки, при этом сотрудники вынуждены собирать воду в ведра.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.