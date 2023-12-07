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Жители Омска жалуются на выдачу мокрых посылок в отделениях "Почты России"

1:20
Россия » Сибирь » Омск

Жители Омска высказали обеспокоенность из-за плохого состояния почтового отделения. По их словам, проблемы вызваны большим количеством воды, которая повредила не только стены и потолок, но и почтовые отправления.

Жители Омска жалуются на выдачу мокрых посылок в отделениях "Почты России"
Фото: Openverse by Leonid Dzhepko / Л.П. Джепко is licensed under CC BY-SA 2.5

Постоянные затопления вынуждают сотрудников собирать воду в ведра и использовать другие средства для устранения последствий. Однако и эти меры не помогают устранить проблему, поскольку вода настолько много, что она достигает посылок и образует лужи на полу.

Жительница города высказала свою обеспокоенность, утверждая, что посылки выдаются клиентам сырыми. В ответ на обращения граждан в пресс-службе почты России утверждают, что ситуация единична и вызвана разрывом трубы. Они также отрицают информацию о мокрых посылках, заверяя, что все отправления находятся в безопасных зонах отделения, сообщает gorod55.ru.

Это уже не первый случай, когда омичи жалуются на плачевное состояние почтовых отделений в городе. Ранее похожие проблемы были отмечены на улице Степанца, 10/1, где вода проникает в помещение, затрагивая как пол, так и почтовые стойки, при этом сотрудники вынуждены собирать воду в ведра.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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