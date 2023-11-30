Морозы до -40 и метели: синоптики прогнозируют арктическую атаку в Центральной России этой зимой

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В 2023 году в Центральной России зима началась в начале ноября. Отмечается, что это позднее наступление зимы. Оно настораживает метеорологов портал ProGorodSamara. ru сообщил о том, чего стоит ожидать россиянам этой зимой.

Фото: Правда.Ру

Снежный и богатый на осадки ноябрь после слякотного октября на Западе России остается кратковременным, пишет самарский портал.

Метеорологи предупреждали жителей западной части РФ о зиме с большими осадками, тем не менее, после появления холодов прогноз сильно изменился. В ноябре, как передаёт портал, Центральной Россия может столкнуться с климатическими испытаниями. Температура воды в океане снизится — это вызовет циркуляцию холодных воздушных потоков. Прогнозируется, что это повлечёт за собой снижение температуры по всей стране России. По информации портала, в регионах российского центра ожидается арктическая атака.

Декабрь этого года, как прогнозируют метеорологи, будет одним из наиболее холодных и заснеженных за всю историю наблюдений за погодой. Таким образом, климатическая зима-2024, прогнозируют специалисты, полностью совпадёт с календарной. Долгое время температурные показатели на будут доходить до -25 градусов, иногда снижаясь до -40.