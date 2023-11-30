В Белгороде зафиксировали избыток мест в точках общественного питания

1:07 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Белгород

В Белгороде наблюдается значительный избыток посадочных мест в общественных заведениях по сравнению с числом посетителей.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно новой стратегии развития, на третьей сессии горсовета мэрия города сообщила, что на начало 2023 года в городе функционируют 743 точки общественного питания с общим количеством более 37,8 тысяч посадочных мест и 6,5 тысяч работников. Большинство из них представляют собой точки общедоступных сетей, а также активно развиваются рестораны, кофейни, "фаст-фуд", "стрит-фуд" и "бургерные", сообщает bel.ru.

Несмотря на активный спрос на эти заведения со стороны населения, фактическая обеспеченность посадочными местами составляет 162,6%, что означает наличие почти 63% лишних мест для жителей Белгорода.

Ранее сообщалось, что в Белгороде женщина обвинила водителя автобуса в равнодушии к её ребёнку.

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