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В Белгороде женщина обвинила водителя автобуса в равнодушии к её ребёнку

Происшествия

В Белгороде 10-летний мальчик ошибочно сел в автобус №111 и пропустил свою конечную остановку. Водитель, не заметив мальчика, продолжил движение в неправильном направлении. После того как ребенок сообщил о произошедшем, водитель высадил его, указав на необходимый автобус. Однако мать ребенка выразила недовольство случившимся.

В Белгороде женщина обвинила водителя автобуса в равнодушии к её ребёнку
Фото: TG-канал Евгения Тишковца

Женщина не удовлетворена тем, что водитель порекомендовал ожидать автобус №26. После звонка матери мальчика люди вокруг объяснили, где находится ребенок, и помогли ему дождаться правильного автобуса, сообщает bel.ru.

Мама также задала вопрос белгородцам о том, стоит ли высаживать ребенка в неизвестном "промышленном" районе в выходной день, выразив мнение, что водитель должен был убедиться, что салон пуст перед завершением рейса.

Некоторые белгородцы не поддержали жалобу, считая, что виновата сама женщина, и что в выходной она должна была сопровождать ребенка сама. В Единой транспортной компании подчеркнули необходимость разбирательства в любой ситуации.

Маршрут 111 Энергомаш— Никольское(Недоступовка)—Энергомаш
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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