В Новочеркасске открылась сессия "Казачья станица-2023"

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В Новочеркасске в четверг, 12 октября, состоялась торжественная церемония открытия стратегической сессии Ассоциации казачьих вузов России "Казачья станица-2023". В казачью столицу прибыли более 300 участников из разных городов России с основной целью — укрепить сотрудничество казачьей молодежи, а также популяризировать основы патриотического воспитания среди студентов.

Фото: https://www.donland.ru/

Мероприятие, которое проходит уже второй год подряд, вновь состоялось в стенах Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Платова. И неспроста, ведь основная гордость вуза — казачья сотня.

Так, незадолго до открытия сессии в Патриаршем вознесенском соборе состоялась церемония принятия присяги в сотню, на которой присутствовали представители вузов.

Платовская сотня — это не просто объединенные одной целью студенты. Платовцев обучают и готовят. Став реестровыми казаками и окончив вуз, молодые люди получают казачьи чины. На текущий момент более 60 платовцев служат в ВС РФ. Стоит отметить, что молодежь в рамках проекта "Казачья сотня" занимается научной деятельностью, волонтерством, кибербезопасностью, следит за порядком на территории учебных заведений и студенческих городков.

На торжественной церемонии открытия, которая проходила в концертном зале университета, присутствовали, среди прочих:

замгубернатора Ростовской области, атаман Сергей Бодряков,

заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов,

глава местной администрации Юрий Лысенко,

ректор ЮРГПУ (НПИ) Юрий Разоренов,

а также почетный гражданин Новочеркасска, герой России Михаил Лабунец.

Участники сессии, которая будет проходить в течение трех дней, будут обмениваться опытом: студенты проверят ловкость и выносливость в состязаниях для казаков, пообщаются с участниками СВО, посетят знаковые места в городе, а руководители вузов поделятся воспитательным опытом по прививанию патриотических ценностей, а также обсудят работу сотен и учебник по истории казачества.

К слову, в Ростовской области бурно развивается казачье образование. Причем начинается оно с малых лет, когда ребятишки ходят еще в детский садик.

В этом году участие в мероприятии принял и Луганский государственный университет имени В. Даля, который тесно сотрудничает с новочеркасским вузом. В университете ЛНР тоже есть своя казачья сотня. В подарок от своих студентов ректор Юрий Разоренов передал в ЛГУ 30 комплектов формы для казаков.

Сергей Бодряков отметил важность участия вузов в системе казачьего образования, которая включает в том числе школы, детсады и техникумы:

"Преподаватели, которые работают в школах и детсадах, регулярно проходят повышение квалификации в высших учебных заведениях. Эта работа очень важна, чтобы выстроить целостную систему, правильно работающую, и получить достойный результат".

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