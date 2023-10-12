Путин обязал выполнить планы по газификации Красноярска до 2028 года

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Президент Российской Федерации Владимир Путин выдал указание по обеспечению газификации города Красноярска к 2028 году. Перечень соответствующих поручений, полученных после совещания о социально-экономическом развитии Красноярского края, опубликован на официальном сайте Кремля.

Фото: wikimedia.org

В тексте указывается, что Публичное акционерное общество "Газпром", совместно с правительством Российской Федерации и правительством Красноярского края, должны выполнить мероприятия по газификации города Красноярска до 2028 года, учитывая ранее полученные поручения. Также, необходимо представить отчет о проделанной работе к 1 марта 2024 года, сообщает ТАСС.

Компания "Газпром" уже начала работу по проектированию газопровода, который соединит Томскую область с Красноярским краем, и первые жители города Красноярска смогут получать газовое топливо к 400-летию города. Ранее предполагалось, что газопровод "Сила Сибири — 2" пройдет рядом с краевым центром, обеспечив топливом до двух третей населения региона. Президент страны поручил оперативно выбрать оптимальные решения по газификации региона, независимо от решения о проекте "Сила Сибири — 2".

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Газификация Красноярска. Путин и Толоконский. Вести Андрей Гришаков