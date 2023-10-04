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Жители Ростовской области сообщили о дроне, летающем по ночам

1:28
Россия

Жители Чертковского района Ростовской области выразили обеспокоенность по поводу браконьеров, которые якобы используют квадрокоптер для незаконной охоты на лося в ночное время. Запуск квадрокоптера ночью в Ростовской области запрещен, и местные жители сообщали о ночных наблюдениях беспилотника, сопровождавшихся выстрелами и убегающим лосем. Такая картина вызвала подозрения в браконьерской деятельности.

Жители Ростовской области сообщили о дроне, летающем по ночам
Фото: Openverse

Согласно имеющимся данным, одно из лиц, причастных к этой деятельности, получило в подарок дорогой квадрокоптер стоимостью примерно в полмиллиона рублей. Предположительно, этот квадрокоптер используется ночью для обнаружения животных и охоты на них, пользуясь слабостью правоохранительных органов и возможностью избежать проверки документов.

Местные жители выразили свое недовольство сложившейся ситуацией, подчеркнув, что охота на лося без необходимой лицензии является уголовным преступлением. Получить лицензию на охоту на лося не только сложно, но и дорого. В результате они считают, что эти действия представляют собой браконьерство, теперь с дополнительным использованием квадрокоптера.

Жители выразили свою обеспокоенность по поводу продолжающегося беззакония и призывают к действиям по решению проблемы и привлечению виновных к ответственности за их действия, сообщает rostovgazeta.ru.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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