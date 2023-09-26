Жителю Краснодарского края, который с ложными документами устроился поваром в керченский порт, приказали возместить ущерб.
Решение огласил мировой судья. Повар-самозванец был изгнан с кухни — после того, как ему выдан "чёрный билет", он вернул белый фартук начальнику камбуза. Сведения о реальных навыках повара, возможных жалобах на его кулинарное мастерство и методах выявления подлога не уточняются.
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