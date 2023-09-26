В Керчи повар с поддельными документами был изгнан с кухни и оштрафован

0:28 Your browser does not support the audio element. Россия Юг

Жителю Краснодарского края, который с ложными документами устроился поваром в керченский порт, приказали возместить ущерб.

Фото: openverse.org

Решение огласил мировой судья. Повар-самозванец был изгнан с кухни — после того, как ему выдан "чёрный билет", он вернул белый фартук начальнику камбуза. Сведения о реальных навыках повара, возможных жалобах на его кулинарное мастерство и методах выявления подлога не уточняются.

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