В Красноярске начался суд над Митволем за хищение миллионов

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В Красноярске начался судебный процесс над Олегом Митволем, обвиняемым в хищениях при проектировании Красноярского метрополитена. Материалы дела поступили в Красноярский железнодорожный суд 31 августа, а первое слушание началось в 11:00 14 сентября.

Фото: "Scales of Justice Brisbane Supreme Court=" by Sheba_Also 48,000 photos incl private is licensed under CC BY-SA 2.0.

Что касается того, будет ли вынесен приговор Митволю в ходе этого слушания, пресс-служба суда "Проспект Мира" заявила, что это возможно, но они также могут назначить дополнительное слушание.

Во время слушания Митволь ходатайствовал о проведении закрытого слушания по делу, выразив обеспокоенность по поводу безопасности своей семьи. Он упомянул, что в ноябре его жена подверглась физическому насилию со стороны неизвестного лица и сейчас находится в инвалидном кресле. Кроме того, он утверждал, что его дочь столкнулась с проблемами безопасности и в настоящее время находится за границей под защитой Интерпола. Хотя защита поддержала это ходатайство, судья в конечном счете отказал, и слушание останется открытым.

Олег Митволь был задержан в июне 2022 года и находился в тюрьме до начала июля 2023 года. Позже он был освобожден под домашний арест. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации). Следователи утверждают, что его компания "Красноярский ТИСИЗ" получила 954 миллиона рублей на проектирование и изыскания метрополитена, но не выполнила большую часть работ и использовала устаревшие документы. Дело будет рассмотрено в особом порядке. Максимальное наказание для Митволя по этой статье составляет 10 лет тюремного заключения, но при особом рассмотрении дела он может быть приговорен максимум к 5 годам, сообщает prmira.ru.

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