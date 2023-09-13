Татарстан заплатил 2,1 млн рублей за приезд Кустурицы в Казань

1:34 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Казань

Сумма, превышающая 2,1 миллиона рублей, была выделена из бюджета Татарстана на финансирование визита сербского режиссера Эмира Кустурицы на фестиваль мусульманского кино в Казани, указано на портале госзакупок.

Фото: openverse

Контракт на это мероприятие был официально подписан 5 сентября между Государственным бюджетным учреждением "Татаркино" и обществом с ограниченной ответственностью "Балканская музыка". Сам фестиваль проходил с 8 по 9 сентября. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", это первый контракт между компанией Николы Раденовича и Республикой Татарстан. Однако стоит отметить, что Кустурица ранее посещал Татарстан ранее летом, участвуя в фестивале "Летние вечера" в Елабуге.

Во время международного фестиваля мусульманского кино режиссер активно участвовал и взаимодействовал со зрителями. Кроме того, он имел честь быть гостем в Доме правительства Республики Татарстан, который принимал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Стоит напомнить, что некоторые участники выразили недовольство, заявив о своей невозможности присутствовать на встрече с Кустурицей в KazanMall. Предположительно, первоначально было получено сообщение о том, что вход на все мероприятия будет бесплатным, но позже организаторы, как сообщается, запросили плату за вход в размере 800 рублей, что вызвало разочарование среди посетителей, сообщает inkazan.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Эмир Кустурица провёл творческую встречу в Казани и представил новую картину "По млечному пути"