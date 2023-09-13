Татарстан заплатил 2,1 млн рублей за приезд Кустурицы в Казань

Сумма, превышающая 2,1 миллиона рублей, была выделена из бюджета Татарстана на финансирование визита сербского режиссера Эмира Кустурицы на фестиваль мусульманского кино в Казани, указано на портале госзакупок.
Контракт на это мероприятие был официально подписан 5 сентября между Государственным бюджетным учреждением "Татаркино" и обществом с ограниченной ответственностью "Балканская музыка". Сам фестиваль проходил с 8 по 9 сентября. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", это первый контракт между компанией Николы Раденовича и Республикой Татарстан. Однако стоит отметить, что Кустурица ранее посещал Татарстан ранее летом, участвуя в фестивале "Летние вечера" в Елабуге.
Во время международного фестиваля мусульманского кино режиссер активно участвовал и взаимодействовал со зрителями. Кроме того, он имел честь быть гостем в Доме правительства Республики Татарстан, который принимал глава Татарстана Рустам Минниханов.
Стоит напомнить, что некоторые участники выразили недовольство, заявив о своей невозможности присутствовать на встрече с Кустурицей в KazanMall. Предположительно, первоначально было получено сообщение о том, что вход на все мероприятия будет бесплатным, но позже организаторы, как сообщается, запросили плату за вход в размере 800 рублей, что вызвало разочарование среди посетителей, сообщает inkazan.ru.
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