Красноярца задержали за спонсирование ФБК*

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В Красноярске местный житель Андрей Новокрещеных задержан по подозрению в оказании финансовой поддержки экстремистской деятельности. Предполагается, что предполагаемое финансирование связано с Фондом борьбы с коррупцией*, который запрещен в России.

Фото: МВД РФ

RT опубликовал видеозапись задержания Андрея Новокрещеных. На видео видно, как два человека в камуфляже, без опознавательных знаков, задерживают его. Несмотря на отсутствие сопротивления, Новокрещеных закован в наручники и усмирен. "Я не сопротивляюсь", — слышно, как Новокрещеных говорит на видео. В ближайшее время мужчине будет вынесено решение о применении меры пресечения до суда, сообщает prmira.ru.

*Фонд по борьбе с коррупцией: организация признана экстремистской на территории РФ. ФБК также внесен в список иноагентов.

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