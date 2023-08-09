Шойгу назвал количество военных на границах Союзного государства

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Близ границ Союзного государства расположены около 360 тыс. военнослужащих с учетом вооруженных сил восточно-европейских стран. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Фото: РБК

"С учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тысяч военнослужащих, 8 тысяч единиц бронетехники, 6 тысяч артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов".

Уточняется, что численность армии Североатлантического блока увеличилась на 30 тысяч солдат: это в 2,5 раза, начиная с февраля прошлого года.

На предстоящем заседании коллегии военного ведомства будут обсуждаться варианты урегулирования сложившейся внешнеполитической ситуации.

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