Сосна из Бердска не может стать лидером конкурса на лучшее дерево России

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1 августа завершится Национальный конкурс "Российское дерево года 2023", в котором участвовала сосна Сей из города Бердск Новосибирской области.

Фото: pixabay. com

Конкурс "Российское дерево 2023 года" стартовал 1 мая. Сосна из Бердска участвует в нем под номером 1 и смогла попасть в десятку финалистов, однако на данный момент значительно отстает от лидеров по количеству голосов, сообщает atas.info.

В настоящее время лидером конкурса является Дуб черешчатый — самое крупное дерево в Чувашской Республике, набравшее более 21 000 голосов. Этот дуб занесен в реестр Памятников природы республиканского значения и известен как "Старейшина чувашских дубов".

Сосна Сей была выбрана для участия от региона из-за своих впечатляющих размеров — обхват ствола этого дерева превышает 4 метра, а высота составляет более 26 метров. Она растет на территории детского оздоровительного комплекса и ее возраст составляет 320 лет.