Павлония: фруктовое дерево, которое явно недооценено в России

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Павлония, известная также как "императорская павловния" или "китайская фруктовая павловния," является захватывающим и красивым деревом, которое обладает не только прекрасными цветами, но и множеством полезных свойств.

Фото: live.staticflickr. com/1485/25948340242_447609a936_b.jpg

Открытие мира павлонии

Что такое павлония?

Первый вопрос, который возникает у многих, — что же такое павлония? Павлония — это дерево семейства павловниевых, родом из Китая. Его листья напоминают форму ладанки и обладают удивительным ароматом.

Разнообразие сортов павлонии

Существует несколько разновидностей павлонии, и каждая из них обладает своими уникальными особенностями. Некоторые сорта известны своими красивыми цветами, в то время как другие имеют прекрасные плоды.

Посадка павлонии

Выбор подходящего места

Перед тем, как приступить к посадке павлонии, необходимо выбрать подходящее место. Дерево любит солнечные места с хорошо дренированными почвами.

Подготовка почвы

Для успешной посадки павлонии рекомендуется хорошо подготовить почву. Важно обеспечить достаточное количество питательных веществ и влаги.

Посадка саженца

Теперь, когда почва готова, пришло время посадить саженец павлонии. Убедитесь, что корни хорошо распределены и что дерево стоит прямо.

Уход за павлонией

Полив

Павлонии любят влагу, особенно во время жарких летних месяцев. Регулярный полив поможет поддерживать здоровье и красоту дерева.

Удобрение

Чтобы павлония росла здоровой и красивой, необходимо удобрять ее периодически. Выбирайте удобрения, которые специально предназначены для павлонии.

Обрезка

Павлония нуждается в регулярной обрезке, чтобы сохранить свою форму и способствовать правильному росту.

Павлония — не только красивое дерево

Цветы павлонии

Одним из главных привлекательных качеств павлонии являются ее удивительные цветы. Они могут быть различных оттенков — от белого и розового до фиолетового и красного.

Плоды павлонии

Кроме красивых цветов, павлония радует своими плодами. Они съедобны и обладают приятным вкусом, что делает это дерево еще более ценным.

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