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Хуснуллин: возобновление движения автобусов по Крымскому мосту пока не планируется

0:52
Россия

Автобусное движение по Крымскому мосту в ближайшее время невозможно, так как полоса способна выдержать лишь вес 3-5 тонн. Об этом проинформировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Хуснуллин: возобновление движения автобусов по Крымскому мосту пока не планируется
Фото: rg.ru

"Автобусы мы пока не планируем запускать, потому что та полоса которая сегодня [работает], <…> может выдержать нагрузку 3-5 тонн, мы не хотим рисковать".

Он также назвал предварительную стоимость восстановительных работ транспортного перехода: ремонт обойдётся в сумму порядка 1,3 миллиардов рублей с использованием временного моста. Он будет готов в течение двух месяцев.

Напомним, 17 июля украинские надводные БПЛА атаковали Крымский мост, в результате которого была повреждена автомобильная часть и погибли два человека.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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