Автобусное движение по Крымскому мосту в ближайшее время невозможно, так как полоса способна выдержать лишь вес 3-5 тонн. Об этом проинформировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Автобусы мы пока не планируем запускать, потому что та полоса которая сегодня [работает], <…> может выдержать нагрузку 3-5 тонн, мы не хотим рисковать".
Он также назвал предварительную стоимость восстановительных работ транспортного перехода: ремонт обойдётся в сумму порядка 1,3 миллиардов рублей с использованием временного моста. Он будет готов в течение двух месяцев.
Напомним, 17 июля украинские надводные БПЛА атаковали Крымский мост, в результате которого была повреждена автомобильная часть и погибли два человека.
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