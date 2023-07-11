На севере Омской области медведь вышел на дорогу прямо навстречу автомобилю.
В Тевризском районе на севере Омской области дикий медведь вышел прямо навстречу автомобилю. Видеоролик данного происшествия был опубликован в группе "Грибы. Грибники Омска и Омской области", сообщает gorod55.ru.
На кадрах видно, как медведь не был агрессивным, выйдя на дорогу. Однако автомобилист решил не рисковать и развернул своё авто в другую сторону.
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