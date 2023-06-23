Водитель иномарки сбил медведя в Республике Удмуртия

0:29 Your browser does not support the audio element. Россия

В Республике Удмуртия водитель автомобиля совершил наездник на медведя.

Как сообщает udm-info.ru, 22 июня около трёх часов дня водитель иномарки на трассе Игра-Селты совершил наезд на медведя. К счастью, что в ДТП никто серьёзно не пострадал.

Также сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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