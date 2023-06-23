В Республике Удмуртия водитель автомобиля совершил наездник на медведя.
Как сообщает udm-info.ru, 22 июня около трёх часов дня водитель иномарки на трассе Игра-Селты совершил наезд на медведя. К счастью, что в ДТП никто серьёзно не пострадал.
Также сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.